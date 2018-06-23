Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав другой страны при провале в экономике

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссиине исключил, что экономические проблемы могут привести к потере независимости его страны или обернуться кровопролитным конфликтом на ее территории. Соответствующее заявление он сделал на совещании в Шкловском районе Могилевской области. Фрагмент заявления белорусский телеканал ОНТ разместил в пятницу на YouTube."Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас просто будут вытирать ноги. Не дай бог, развяжут еще войну, как в Украине", - сказал Лукашенко, подчеркнув, что единственным оправданием невыполнения намеченных планов в экономике может быть только смерть.