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Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав другой страны при провале в экономике

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21:00 23.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что экономические проблемы могут привести к потере независимости его страны или обернуться кровопролитным конфликтом на ее территории. Соответствующее заявление он сделал на совещании в Шкловском районе Могилевской области. Фрагмент заявления белорусский телеканал ОНТ разместил в пятницу на YouTube.

"Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас просто будут вытирать ноги. Не дай бог, развяжут еще войну, как в Украине", - сказал Лукашенко, подчеркнув, что единственным оправданием невыполнения намеченных планов в экономике может быть только смерть.

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