Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав другой страны при провале в экономике
21:00 23.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что экономические проблемы могут привести к потере независимости его страны или обернуться кровопролитным конфликтом на ее территории. Соответствующее заявление он сделал на совещании в Шкловском районе Могилевской области. Фрагмент заявления белорусский телеканал ОНТ разместил в пятницу на YouTube.
"Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас просто будут вытирать ноги. Не дай бог, развяжут еще войну, как в Украине", - сказал Лукашенко, подчеркнув, что единственным оправданием невыполнения намеченных планов в экономике может быть только смерть.
Новости
- 20:30 23.06.2018
- Украинская писательница считает, что Россия должна называться "Московией"
- 20:03 23.06.2018
- ЧМ-2018. Сборная Мексики обыграла команду Южной Кореи
- 19:30 23.06.2018
- Патриарх Варфоломей не поддержал автокефалию на Украине - митрополит Антоний
- 19:00 23.06.2018
- В Зимбабве совершено покушение на президента страны Эммерсона Мнангагву
- 18:30 23.06.2018
- Более тысячи боевиков атаковали позиции сирийской армии в Южной зоне деэскалации
- 18:00 23.06.2018
- Не менее 80 человек пострадали при взрыве в столице Эфиопии
- 17:30 23.06.2018
- Японская принцесса подарила лук со стрелами свердловским чиновникам
- 17:05 23.06.2018
- ЧМ-2018. Сборная Бельгии одержала убедительную победу над командой Туниса
- 16:00 23.06.2018
- Оппозиция призывала власти Украины учитывать национальные интересы, а не МВФ
- 15:00 23.06.2018
- Самолет с болельщиками Перу со сбоем двигателя благополучно сел в Тюмени
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать