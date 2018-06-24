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Сирийские боевики переходят на сторону властей

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12:08 24.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Формирования Сирийской свободной армии, под контролем которых находились более десяти населенных пунктов в зоне деэскалации на юге Сирии, в течение минувших суток перешли на сторону властей страны. Об этом сообщает в воскресенье российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

"В течение прошедших суток после отражения масштабного наступления отрядов "Джебхат ан-Нусры" (террористическая группировка, запрещенная в РФ - прим. ТАСС) в Южной зоне деэскалации формирования Сирийской свободной армии (ССА), контролировавшие населенные пункты Хабаб, Хирбат-эль-Мсап, Джерфи, Асем, Шейх-Гарбия, Шейх-Шарки, Эль-Шумария, Хирбат- аз-Забабир, Дейр-Дама, Аш-Шиях и Джадаль, добровольно перешли на сторону правительственных войск. К исходу 23 июня данные населенные пункты полностью контролировались законными сирийскими властями", - говорится в сообщении Центра.

"Действовавшие там отряды ССА присоединились к подразделениям правительственных войск для проведения совместных операций против террористов группировок ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) и "Джебхат ан-Нусра". Российским Центром примирения враждующих сторон организована работа по доставке гуманитарной помощи и предметов первой необходимости мирным жителям освобожденных районов на юге Сирии", - добавили в Центре.

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