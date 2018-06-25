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Будапешт призвал Киев не оправдывать притеснение венгров конфликтом с Россией

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07:12 25.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские власти должны прекратить использовать антироссийскую кампанию как прикрытие для притеснения прав венгерской общины на территории страны. Такое мнение в интервью украинскому телеканалу "1+1" выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Мы понимаем, что ваш президент, ваше правительство хотели бы избавиться от влияния России через язык, школы. Но вопрос от меня: как мы там нарисовались? Если вы воюете с Россией, почему обижаете нас? Если вы боретесь с Россией, почему забираете права венгров?" - указал он.

Как подчеркивается в сообщении телеканала, министр посчитал оскорблением вопрос о возможных планах Венгрии "отобрать часть Закарпатья". Кроме того, он назвал возмутительными обвинения в поддержке сепаратистских настроений в этом регионе. Сийярто подчеркнул, что Украина и Венгрия должны быть в хороших отношениях. "Чем лучше отношения у вас с соседями, тем увереннее вы можете смотреть в будущее", - констатировал он.

В пятницу, 22 июня, в Закарпатской области прошли переговоры между главами МИД и Минобразования Украины и Венгрии, ключевой темой которых стало положение о языке преподавания в украинском законе об образовании. Оно предусматривает перевод учебного процесса на украинский язык, что вызвало жесткую реакцию ряда государств, в том числе России и Венгрии, а также международных организаций.

Из-за возникших противоречий Венгрия начала ставить барьеры для сотрудничества Украины с евроатлантическими структурами. В частности, трижды заблокировала проведение заседания Комиссии Украины - НАТО.

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