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СМИ: США заморозят помощь палестинцам, требуя прекратить финансирование семей террористов

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07:48 26.06.2018 Источник: NEWSru.co.il

В понедельник, 25 июня, власти США заморозили перевод финансовой помощи Палестинской администрации (ПА), пишет сайт i24news. Помощь была заморожена через несколько месяцев после утверждения Сенатом и президентом Дональдом Трампом "акта Тейлора Форса", отмечается в публикации.

По сведениям i24news, по меньшей мере, по одной из программ помощь была заморожена еще в конце мая.

Согласно указанному источнику, американская помощь "Западному берегу и сектору Газы, напрямую выплачивавшаяся ПА" приостановлена до того момента, пока госсекретарь США не подтвердит, что ПА выполнила четыре условия: прекратить выплаты террористам; упразднить законы, регулирующие подобные выплаты; предпринять "заслуживающие доверия шаги" по борьбе с терроризмом; публично осудить и расследовать теракты.

О принятом решении со ссылкой на i24news пишет и авторитетное американское издание The Hill.

The Jerusalem Post со ссылкой на собственные источники пишет, что Белый дом пока только предупреждает ПА о возможном замораживании финансовой помощи на основании "акта Тейлора Форса".

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