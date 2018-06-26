СМИ: США заморозят помощь палестинцам, требуя прекратить финансирование семей террористов

07:48 Источник: NEWSru.co.il

В понедельник, 25 июня, власти США заморозили перевод финансовой помощи Палестинской администрации (ПА), пишет сайт i24news . Помощь была заморожена через несколько месяцев после утверждения Сенатом и президентом"акта Тейлора Форса", отмечается в публикации.

По сведениям i24news, по меньшей мере, по одной из программ помощь была заморожена еще в конце мая.

Согласно указанному источнику, американская помощь "Западному берегу и сектору Газы, напрямую выплачивавшаяся ПА" приостановлена до того момента, пока госсекретарь США не подтвердит, что ПА выполнила четыре условия: прекратить выплаты террористам; упразднить законы, регулирующие подобные выплаты; предпринять "заслуживающие доверия шаги" по борьбе с терроризмом; публично осудить и расследовать теракты.

О принятом решении со ссылкой на i24news пишет и авторитетное американское издание The Hill