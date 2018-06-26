СМИ: США заморозят помощь палестинцам, требуя прекратить финансирование семей террористов
07:48 26.06.2018 Источник: NEWSru.co.il
В понедельник, 25 июня, власти США заморозили перевод финансовой помощи Палестинской администрации (ПА), пишет сайт i24news. Помощь была заморожена через несколько месяцев после утверждения Сенатом и президентом Дональдом Трампом "акта Тейлора Форса", отмечается в публикации. По сведениям i24news, по меньшей мере, по одной из программ помощь была заморожена еще в конце мая. Согласно указанному источнику, американская помощь "Западному берегу и сектору Газы, напрямую выплачивавшаяся ПА" приостановлена до того момента, пока госсекретарь США не подтвердит, что ПА выполнила четыре условия: прекратить выплаты террористам; упразднить законы, регулирующие подобные выплаты; предпринять "заслуживающие доверия шаги" по борьбе с терроризмом; публично осудить и расследовать теракты. О принятом решении со ссылкой на i24news пишет и авторитетное американское издание The Hill. The Jerusalem Post со ссылкой на собственные источники пишет, что Белый дом пока только предупреждает ПА о возможном замораживании финансовой помощи на основании "акта Тейлора Форса".
Новости
- 07:56 26.06.2018
- В Госдуму внесен законопроект о частичном переносе статьи об экстремизме из Уголовного в административный кодекс
- 07:36 26.06.2018
- WP: НАТО может не успеть на войну с Россией из-за бюрократии и плохих дорог
- 07:24 26.06.2018
- Правительство Якутии возглавил замполпреда президента на Дальнем Востоке
- 07:12 26.06.2018
- Украинские военные три раза за сутки нарушили режим тишины - народная милиция ЛНР
- 07:00 26.06.2018
- Делегация сенаторов США рассчитывает на встречу с Путиным во время визита в Россию
- 23:10 25.06.2018
- ЧМ-2018. Португалия вышла из группы и сыграет в плей-офф с командой Уругвая
- 22:59 25.06.2018
- ЧМ-2018. В 1/8 финала Россия сыграет в "Лужниках" с Испанией
- 22:20 25.06.2018
- МИД РФ: Было бы интересно посмотреть на США, если кто-то захотел бы провести у них инспекцию...
- 21:05 25.06.2018
- Силуанов предсказал стабильность курса рубля до конца года
- 20:45 25.06.2018
- МИД Литвы выдвинул идею перекрыть вещание российского ТВ на Европу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать