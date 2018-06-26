ЕС готов ответить на санкции США против "Северного потока-2"

08:23 Источник: РОСБАЛТ

Заместитель председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюзапредупредил, что Брюссель намерен отстаивать свои экономические интересы в случае введения Вашингтоном мер против участников проекта «Северный поток-2».

«Я бы предпочел, чтобы мы, будучи партнерами, сначала вели переговоры и лишь затем вводили в отношении друг друга санкции», — сказал он, выступая в Атлантическом совете (США).

По словам Шефчовича, поскольку ЕС тоже крупная экономика, он должен защищать свои компании.