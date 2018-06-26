0
0
398
Новости

В состав американской киноакадемии включили трех россиян

Добавить в избранное

11:32 26.06.2018 Источник: Газета.Ru

На сайте американской киноакадемии опубликован список новых членов организации. В этом году в состав академии пригласили трех россиян.

В состав академии включены сценарист Олег Негин, оператор Михаил Кричман и монтажер Анна Масс. Они известны по работе над фильмами режиссера Андрея Звягинцева «Левиафан» и «Нелюбовь». Всего в состав академии были включены 928 кинодеятелей из 59 стран мира. Среди них 17 лауреатов премии «Оскар» и 92 номинанта премии. Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

12:32 26.06.2018
ВС РФ рекомендовал доработать закон об отмене уголовной ответственности за репосты
0
66
12:20 26.06.2018
Белоруссия не намерена входить в состав другого государства
0
241
12:05 26.06.2018
Телеведущему Евгению Примакову запретили въезд на Украину
0
295
12:00 26.06.2018
Скончался поэт Андрей Дементьев
0
336
11:20 26.06.2018
Трамп больше не прислушивается к мнению главы Пентагона - СМИ
0
641
11:05 26.06.2018
Спецназ выселяет мигрантов из здания университета Париж-8
0
607
11:00 26.06.2018
ВС США в Афганистане вооружат винтовками для пейнтбола
0
475
10:32 26.06.2018
КПРФ впервые не выставит кандидатов на губернаторских выборах в трех регионах
0
492
10:20 26.06.2018
Семь автомобилей столкнулись в Пензенской области
0
437
10:05 26.06.2018
В главное здание голландской газеты "Телеграаф" в Амстердаме врезался автомобиль
0
456

Возврат к списку