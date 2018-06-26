В состав американской киноакадемии включили трех россиян
11:32 26.06.2018 Источник: Газета.Ru
На сайте американской киноакадемии опубликован список новых членов организации. В этом году в состав академии пригласили трех россиян.
В состав академии включены сценарист Олег Негин, оператор Михаил Кричман и монтажер Анна Масс. Они известны по работе над фильмами режиссера Андрея Звягинцева «Левиафан» и «Нелюбовь». Всего в состав академии были включены 928 кинодеятелей из 59 стран мира. Среди них 17 лауреатов премии «Оскар» и 92 номинанта премии. Газета.Ru
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