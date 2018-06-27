Лекарства не будут продавать в продуктовых магазинах

09:32 Источник: Коммерсант.ru

В правительстве прекращена работа над резонансным законопроектом, разрешающим продажу безрецептурных лекарств в продуктовом ритейле. Соответствующее решение связывают с уходом с поста первого вице-премьера, который был инициатором создания документа, и возвращения в правительство экс-министра здравоохраненияФедеральные власти прекратили разработку законопроекта, разрешающего продажу безрецептурных лекарств в продовольственных торговых сетях. Департамент соцразвития правительства РФ 22 июня направил письмо в ряд министерств и ведомств, в том числе Минздрав и Минпромторг, о том, что по вопросу создания нормативного акта было доложено вице-премьеру Татьяне Голиковой. После этого данный вопрос был снят с контроля правительства, следует из письма.

Представитель госпожи Голиковой София Малявина пояснила “Ъ”, что в ходе общественного обсуждения законопроект получил множество отрицательных отзывов и Минпромторг сам обратился в правительство с предложением прекратить работу над документом.