Лекарства не будут продавать в продуктовых магазинах
09:32 27.06.2018 Источник: Коммерсант.ru
В правительстве прекращена работа над резонансным законопроектом, разрешающим продажу безрецептурных лекарств в продуктовом ритейле. Соответствующее решение связывают с уходом с поста первого вице-премьера Игоря Шувалова, который был инициатором создания документа, и возвращения в правительство экс-министра здравоохранения Татьяны Голиковой.
Федеральные власти прекратили разработку законопроекта, разрешающего продажу безрецептурных лекарств в продовольственных торговых сетях. Департамент соцразвития правительства РФ 22 июня направил письмо в ряд министерств и ведомств, в том числе Минздрав и Минпромторг, о том, что по вопросу создания нормативного акта было доложено вице-премьеру Татьяне Голиковой. После этого данный вопрос был снят с контроля правительства, следует из письма.
Представитель госпожи Голиковой София Малявина пояснила “Ъ”, что в ходе общественного обсуждения законопроект получил множество отрицательных отзывов и Минпромторг сам обратился в правительство с предложением прекратить работу над документом.
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