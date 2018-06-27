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Новости

Лекарства не будут продавать в продуктовых магазинах

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09:32 27.06.2018 Источник: Коммерсант.ru

В правительстве прекращена работа над резонансным законопроектом, разрешающим продажу безрецептурных лекарств в продуктовом ритейле. Соответствующее решение связывают с уходом с поста первого вице-премьера Игоря Шувалова, который был инициатором создания документа, и возвращения в правительство экс-министра здравоохранения Татьяны Голиковой.

Федеральные власти прекратили разработку законопроекта, разрешающего продажу безрецептурных лекарств в продовольственных торговых сетях. Департамент соцразвития правительства РФ 22 июня направил письмо в ряд министерств и ведомств, в том числе Минздрав и Минпромторг, о том, что по вопросу создания нормативного акта было доложено вице-премьеру Татьяне Голиковой. После этого данный вопрос был снят с контроля правительства, следует из письма.

Представитель госпожи Голиковой София Малявина пояснила “Ъ”, что в ходе общественного обсуждения законопроект получил множество отрицательных отзывов и Минпромторг сам обратился в правительство с предложением прекратить работу над документом. 

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