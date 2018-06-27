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Новости

Парламент Польши отменил уголовную ответственность за публичные обвинения поляков в причастности к Холокосту

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16:12 27.06.2018 Источник: Эхо Москвы

Польский парламент отменил уголовную ответственность за публичные обвинения поляков в причастности к Холокосту. Это решение вызвано большим общественным резонансом, в том числе, в других странах. 

В правительстве Польши говорят, что введение уголовной ответственности не было конечной целью закона, а лишь инструментом борьбы за историческую правду.  Эхо Москвы

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