Парламент Польши отменил уголовную ответственность за публичные обвинения поляков в причастности к Холокосту
16:12 27.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Польский парламент отменил уголовную ответственность за публичные обвинения поляков в причастности к Холокосту. Это решение вызвано большим общественным резонансом, в том числе, в других странах.
В правительстве Польши говорят, что введение уголовной ответственности не было конечной целью закона, а лишь инструментом борьбы за историческую правду. Эхо Москвы
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