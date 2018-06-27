Парламент Польши отменил уголовную ответственность за публичные обвинения поляков в причастности к Холокосту

16:12 Источник: Эхо Москвы

Польский парламент отменил уголовную ответственность за публичные обвинения поляков в причастности к Холокосту. Это решение вызвано большим общественным резонансом, в том числе, в других странах.

В правительстве Польши говорят, что введение уголовной ответственности не было конечной целью закона, а лишь инструментом борьбы за историческую правду. Эхо Москвы