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Си Цзиньпин отказался обсуждать с главой Пентагона территориальные споры КНР

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07:32 28.06.2018 Источник: REGNUM

С визитом в Китае находится глава Пентагона Джеймс Мэттис. Сегодня с генералом встретился председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает 27 июня Синьхуа.

«Китайско-американские отношения являются одними из наиболее важных двусторонних отношений в мире», — отметил лидер КНР, призвав американского министра развивать их на основе принципов взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества.

Подчеркнув, что точек соприкосновения интересов между США и Китаем больше, чем разногласий, Си Цзиньпин, однако, предупредил гостя, что вопросы суверенитета и территориальной целостности не являются предметом обсуждения. «Ни пяди земли, доставшейся от предков, потерять нельзя, ничего чужого не нужно», — так китайский лидер сформулировал императивы Пекина в сфере обороны и безопасности.

Такая постановка вопроса может быть связана, во-первых, с тайваньской проблемой и, во-вторых, с ситуацией в Южно-Китайском море, где у КНР имеются территориальные споры с соседями. ИА REGNUM

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