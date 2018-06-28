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Новости

В Южной Корее разразился очередной коррупционный скандал

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11:32 28.06.2018 Источник: Эхо Москвы

В Южной Корее разразился очередной коррупционный скандал. На сей раз в центре внимания оказался глава крупнейшей в стране авиакомпании Кореан Эйр.
Сегодня Чо Ян Хо явился в прокуратуру для дачи показаний по делу об уклонении от налогов на сумму до 45 миллионов долларов. Его также обвиняют в хищении средств собственной компании. Часть этих денег, как утверждает следствие, предприниматель потратил на ремонт своего дома в Сеуле. Эхо Москвы

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