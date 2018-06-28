Памятник Николаю II поставят в казачьей станице
13:15 28.06.2018 Регион: Волгоград, Россия Источник: НГ-Online
В Волгоградской области появится памятник последнему российскому императору Николаю II. Бронзовый бюст самодержца на гранитном постаменте будет установлен в станице Арчединской Михайловского района, во дворе Успенско-Никольского храма.
Как сообщили «НГ» в администрации Михайловского городского округа, изображение казненного в июле 1918 года большевиками последнего русского царя изготовлено в Москве по проекту скульптора Вячеслава Клыкова. Открытие памятника Николаю II в казачьей станице приурочено к 100-летию трагической гибели царской семьи.
Андрей Серенко
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