Памятник Николаю II поставят в казачьей станице

13:15 Регион: Волгоград, Россия Источник: НГ-Online

В Волгоградской области появится памятник последнему российскому императору Николаю II. Бронзовый бюст самодержца на гранитном постаменте будет установлен в станице Арчединской Михайловского района, во дворе Успенско-Никольского храма.

Как сообщили «НГ» в администрации Михайловского городского округа, изображение казненного в июле 1918 года большевиками последнего русского царя изготовлено в Москве по проекту скульптора Вячеслава Клыкова. Открытие памятника Николаю II в казачьей станице приурочено к 100-летию трагической гибели царской семьи.

Андрей Серенко