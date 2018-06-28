Муниципалитеты будут изымать неэффективно используемые земли в границах городов

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство внесет в Госдуму изменения в законодательство о земельных участках в городах, предоставив муниципалитетам право изымать неиспользуемую землю. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр России"Для ускорения вовлечения таких земель в оборот два года назад был принят специальный закон, с учетом правоприменительной практики подготовлен ряд дополнений. Например, муниципальные образования получат право изымать такого рода неэффективно используемую недвижимость. Разумеется, при соблюдении целого ряда правовых условий",- сказал Медведев.По его словам, цель законопроекта - создать условия для развития депрессивных территорий в границах населенных пунктов."Прежде всего, это бывшие промышленные зоны, где собственникам не удалось сохранить производство, найти новые ниши на рынке. Там иногда появляются самые настоящие трущобы, процветает нелегальный бизнес, нарушаются нормы безопасности", - заявил Медведев.Он отметил, что иногда эти территории находятся в центре городов.