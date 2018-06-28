0
0
354
Новости

Муниципалитеты будут изымать неэффективно используемые земли в границах городов

Добавить в избранное

16:00 28.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство внесет в Госдуму изменения в законодательство о земельных участках в городах, предоставив муниципалитетам право изымать неиспользуемую землю. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Для ускорения вовлечения таких земель в оборот два года назад был принят специальный закон, с учетом правоприменительной практики подготовлен ряд дополнений. Например, муниципальные образования получат право изымать такого рода неэффективно используемую недвижимость. Разумеется, при соблюдении целого ряда правовых условий",- сказал Медведев.

По его словам, цель законопроекта - создать условия для развития депрессивных территорий в границах населенных пунктов."Прежде всего, это бывшие промышленные зоны, где собственникам не удалось сохранить производство, найти новые ниши на рынке. Там иногда появляются самые настоящие трущобы, процветает нелегальный бизнес, нарушаются нормы безопасности", - заявил Медведев.

Он отметил, что иногда эти территории находятся в центре городов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

17:12 28.06.2018
Пуэрто-Рико может стать штатом США
0
94
17:00 28.06.2018
В МИД заявили о подкупе Лондоном поддержавших реформу ОЗХО
0
151
16:32 28.06.2018
Рогозин попросил Счетную палату провести проверку предприятий космической отрасли
0
299
16:12 28.06.2018
Путин рассказал о выводе войск из Сирии
0
348
15:32 28.06.2018
Волгоград и Япония обменяются студентами
0
368
15:12 28.06.2018
Самыми щедрыми на ЧМ оказались болельщики из США и Китая
0
453
15:03 28.06.2018
Путин и Трамп встретятся в Хельсинки 16 июля
0
744
15:00 28.06.2018
Владивосток готовится к празднованию Дня города
0
441
14:32 28.06.2018
Индия объяснила, почему не поддержала проект расширения мандата ОЗХО
0
803
14:12 28.06.2018
Путин пообещал увеличивать денежное довольствие военнослужащих
0
928

Возврат к списку