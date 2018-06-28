Впервые в истории чемпионатов мира команда вышла в плей- офф по рейтингу "фэйр-плей"

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная Японии проиграла команде Польши со счетом 0:1 в матче третьего тура чемпионата мира по футболу, но вышла в плей-офф турнира.

В турнирной таблице группы H сборная Японии заняла второе место, набрав четыре очка. Столько же очков в активе у сенегальцев, обе команды имеют одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей, одинаковое количество забитых голов, а их очная встреча завершилась вничью. В таком случае места команд в таблице определяются по так называемым очкам фэйр- плей, то есть по количеству желтых и красных карточек. За три матча группового этапа японские футболисты получили четыре желтые карточки, сенегальские - шесть желтых карточек, поэтому в таблице сборная Японии оказалась выше.

Впервые в истории чемпионатов мира команда вышла в плей- офф турнира по рейтингу "фэйр-плей". Данное правило было принято в 2016 году, до этого при равенстве всех показателей использовался жребий.