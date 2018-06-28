Впервые в истории чемпионатов мира команда вышла в плей- офф по рейтингу "фэйр-плей"
19:40 28.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сборная Японии проиграла команде Польши со счетом 0:1 в матче третьего тура чемпионата мира по футболу, но вышла в плей-офф турнира.
В турнирной таблице группы H сборная Японии заняла второе место, набрав четыре очка. Столько же очков в активе у сенегальцев, обе команды имеют одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей, одинаковое количество забитых голов, а их очная встреча завершилась вничью. В таком случае места команд в таблице определяются по так называемым очкам фэйр- плей, то есть по количеству желтых и красных карточек. За три матча группового этапа японские футболисты получили четыре желтые карточки, сенегальские - шесть желтых карточек, поэтому в таблице сборная Японии оказалась выше.
Впервые в истории чемпионатов мира команда вышла в плей- офф турнира по рейтингу "фэйр-плей". Данное правило было принято в 2016 году, до этого при равенстве всех показателей использовался жребий.
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