В США задумались о том, как им бороться с российскими С-400

20:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВВС и сухопутные войска США объединяют усилия, пытаясь выработать средства борьбы с российской зенитной ракетной системой (ЗРС) С-400. Об этом сообщил в четверг в интервью небольшой группе журналистов, включавшей корр. ТАСС, глава Командования боевого применения ВВС США генерал Джеймс Холмс.

"У нас имеются средства, которые мы сведем воедино применительно к разведке, командованию и управлению, а также различным системам ведения огня на большую дальность. Больше я на эту тему говорить не буду", - заявил военачальник, отвечая на просьбу уточнить, каким именно образом американские ВВС и сухопутные войска взаимодействуют, стараясь обзавестись возможностями поражения ЗРС С-400. Он отказался пояснить, разрабатываются ли специально в этих целях в Соединенных Штатах гиперзвуковые ракеты. С-400 "Триумф" - это ЗРС большой и средней дальности, предназначенная для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс"), а также любых других воздушных целей.