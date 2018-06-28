В США задумались о том, как им бороться с российскими С-400
20:55 28.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВВС и сухопутные войска США объединяют усилия, пытаясь выработать средства борьбы с российской зенитной ракетной системой (ЗРС) С-400. Об этом сообщил в четверг в интервью небольшой группе журналистов, включавшей корр. ТАСС, глава Командования боевого применения ВВС США генерал Джеймс Холмс.
"У нас имеются средства, которые мы сведем воедино применительно к разведке, командованию и управлению, а также различным системам ведения огня на большую дальность. Больше я на эту тему говорить не буду", - заявил военачальник, отвечая на просьбу уточнить, каким именно образом американские ВВС и сухопутные войска взаимодействуют, стараясь обзавестись возможностями поражения ЗРС С-400. Он отказался пояснить, разрабатываются ли специально в этих целях в Соединенных Штатах гиперзвуковые ракеты. С-400 "Триумф" - это ЗРС большой и средней дальности, предназначенная для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс"), а также любых других воздушных целей.
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