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Порог беспошлинного ввоза в РФ не будет снижен с 1 июля 2018 г.

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17:12 29.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порог беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интернет-магазинов не будет снижен с 1 июля 2018 года до 500 евро, как это предлагал Минфин.

Снижение до этого уровня точно произойдет точно с 1 января 2019 года в соответствии с решением Евразийской экономической комиссии. Об этом журналистам заявил замглавы Минфина Илья Трунин.

"С 1 июля уже нет, но с 1 января точно, это уже решение принято", - сказал он.

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