Порог беспошлинного ввоза в РФ не будет снижен с 1 июля 2018 г.
17:12 29.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порог беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интернет-магазинов не будет снижен с 1 июля 2018 года до 500 евро, как это предлагал Минфин.
Снижение до этого уровня точно произойдет точно с 1 января 2019 года в соответствии с решением Евразийской экономической комиссии. Об этом журналистам заявил замглавы Минфина Илья Трунин.
"С 1 июля уже нет, но с 1 января точно, это уже решение принято", - сказал он.
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