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ЕС не проводит агрессивной политики в отношении России, утверждает Макрон

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20:00 29.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политика Европейского союза в отношении России не является агрессивной. С таким утверждением выступил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам двухдневного саммита ЕС.

"Европейский союз не проводит агрессивной политики в отношении России. Было бы неверно утверждать это. Более того, ЕС выступает за проведение политики добрососедства со всеми соседними государствами", - сказал Макрон. "Я сам подтвердил это в ходе недавнего визита в Санкт-Петербург", - добавил он.

В то же время Макрон подчеркнул, что "нельзя не реагировать на то, что произошло в сфере коллективной безопасности, в частности на Украине - и до сих пор не урегулировано". "Мы все взяли на себя обязательства в рамках Минских договоренностей, и они должны быть соблюдены всеми сторонами", - добавил президент Франции.

"Было бы безответственно и непоследовательно с нашей стороны считать, что все само собой урегулируется со временем - однако мы видим, что ситуация не меняется. Подобная позиция означала бы, что мы отказались от своих принципов и от необходимости защиты ряда стран ЕС. Я имею в виду, в первую очередь, страны Балтии и ряд других государств", - добавил Макрон.

"Политика ЕС в отношении России основывается именно на этом - и только на этом. То есть это политика, получающая коллективную поддержку, а отнюдь не являющаяся результатом давления со стороны той или иной страны ЕС", - сказал президент Франции. Он рассчитывает на то, что "сложившуюся ситуацию удастся нормализовать и что Россия и Украина встанут на путь выполнения Минских соглашений".

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