ЧМ-2018. Болельщики из Германии массово сдают билеты на игры плей-офф и едут домой

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Болельщики сборной Германии по футболу после вылета национальной команды с чемпионата мира раньше запланированного покидают Россию и сдают билеты на матчи плей-офф турнира. Сдаваемые билеты можно приобрести на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Многим болельщикам пришлось менять планы на ближайшие две недели, многие в срочном порядке возвращаются домой. Об этом свидетельствует тот факт, что рейсы из Москвы в Германию на ближайшие выходные переполнены. Немецкие болельщики рассчитывали на успешное выступление своей сборной и покупали билеты на поздние стадии плей-офф, теперь им приходится возвращать их.

В ФИФА напомнили, что всего болельщики из Германии приобрели около 70 тыс. билетов на матчи чемпионата мира. "Платформа перепродажи билетов ФИФА открыта до 15 июля, советуем болельщикам следить за поступлением билетов. Что касается количества билетов, которые будут возвращены болельщиками той или иной команды, то нам сложно давать здесь какие-то прогнозы", - сообщили ТАСС в пресс-службе организации.