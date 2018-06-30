ЧМ-2018. Месси выйдет на поле в стартовом составе на игру со сборной Франции
16:40 30.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси вошел в стартовый состав сборной Аргентины на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой Франции. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Полностью состав сборной Аргентины выглядит следующим образом: Франко Армани, Габриэль Меркадо, Николас Тальяфико, Маркос Рохо, Николас Отаменди, Хавьер Маскерано, Эвер Банега, Анхель Ди Мария, Энцо Перес, Кристиан Павон, Лионель Месси.
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