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ЧМ-2018. Месси выйдет на поле в стартовом составе на игру со сборной Франции

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16:40 30.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси вошел в стартовый состав сборной Аргентины на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой Франции. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Полностью состав сборной Аргентины выглядит следующим образом: Франко Армани, Габриэль Меркадо, Николас Тальяфико, Маркос Рохо, Николас Отаменди, Хавьер Маскерано, Эвер Банега, Анхель Ди Мария, Энцо Перес, Кристиан Павон, Лионель Месси.

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