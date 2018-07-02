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Новости

Зеехофер хочет уйти в отставку на фоне разногласий с Меркель

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09:20 02.07.2018 Источник: Эхо Москвы

Министр внутренних дел Германии и председатель Христианско-Социального Союза Хорст Зеехофер хочет уйти в отставку с обоих постов на фоне разногласий с канцлером Меркель по миграционной политике. Канцлер нацелена на поиск общеевропейского решения проблемы, Зеехофер выступает за более жёсткую иммиграционную политику. Эхо Москвы

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