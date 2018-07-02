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Новости

Продлены ограничения на перевозки из Украины в Казахстан и Киргизию через РФ

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12:00 02.07.2018 Источник: RNS

Президент России Владимир Путин подписал указ, ограничивающий транзитные перевозки с территории Украины в Казахстан и Киргизию через Россию.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Ограничения введены в 2016 году и будут действовать до 1 января 2019 года.

Указ вступил в силу с 29 июня 2018 года. RNS

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