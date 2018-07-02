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Новости

Вандалы обезглавили памятник Пушкину во Львовской области

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13:32 02.07.2018 Источник: РОСБАЛТ

В городе Золочев Львовской области вандалы разгромили памятник российскому поэту Александру Пушкину. Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской председатель Игорь Гриньков. «Обидно, что такой случай имеет место в Золочеве, ведь у нас нет радикально настроенных активистов. Готовлю обращение к полиции», — написал он.

Гриньков отметил, что ранее местные депутаты выступили с инициативой переименовать улицу Пушкина в улицу Бориса Золотника. «Мы провели опрос, и община высказалась против. Сейчас улица носит имя русского поэта», — добавил он.  Росбалт

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