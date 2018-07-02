ЧМ-2018. Бельгия обыграла сборную Японии
23:00 02.07.2018 Источник: Эхо Москвы
Бельгия обыграла сборную Японии 3:2 и вышла в четвертьфинал.
Япония открыла счет на 48-й минуте. Гол забил Генки Харагучи. Такаси Инуи забивает второй гол на 52-й минуте. Япония ведет 2:0. Бельгия забила гол. На 69-й минуте головой забивает Ян Вертонген. Второй гол забивает Маруан Феллайни на 74-1 минуте. 2:2.
В добавленное время Бельгия забивает третий гол и выходит вперед 3:2. Бельгия в четвертьфинале.
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