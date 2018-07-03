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В РФ вступил в силу новый закон против нетрезвых водителей

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10:20 03.07.2018 Источник: Эхо Москвы

В России вступил в силу новый федеральный закон против нетрезвых водителей. Ответственность предполагается за пьяное вождение в случае обнаружения более 0,3 грамма спирта на литр крови. 

Административное наказание за вождение в пьяном виде составляет 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора года. Эхо Москвы

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