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Новости

Воды ФРГ оказались одними из самых грязных в Европе

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17:12 03.07.2018 Источник: REGNUM

Реки, озера и грунтовые воды Германии находятся в плохом состоянии, согласно европейским стандартам, передает немецкий телеканал N-TV 3 июля.

По экологическим и, прежде всего, химическим критериям немецкие воды входят в число худших при международном сопоставлении, следует из доклада Европейского агентства по окружающей среде (англ. — EEA). В подобном плохом состоянии пребывают воды Нидерландов, Бельгии и Люксембурга.

«В хорошем» или «очень хорошем» состоянии находятся только 8,4% вод Германии. При этом на территории всего Европейского союза количество таких вод составляет 40,6%.  ИА REGNUM

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