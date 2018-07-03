Воды ФРГ оказались одними из самых грязных в Европе
17:12 03.07.2018 Источник: REGNUM
Реки, озера и грунтовые воды Германии находятся в плохом состоянии, согласно европейским стандартам, передает немецкий телеканал N-TV 3 июля.
По экологическим и, прежде всего, химическим критериям немецкие воды входят в число худших при международном сопоставлении, следует из доклада Европейского агентства по окружающей среде (англ. — EEA). В подобном плохом состоянии пребывают воды Нидерландов, Бельгии и Люксембурга.
«В хорошем» или «очень хорошем» состоянии находятся только 8,4% вод Германии. При этом на территории всего Европейского союза количество таких вод составляет 40,6%. ИА REGNUM
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