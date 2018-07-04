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В Кронштадте восстановят снесенный в 1932 году Андреевский собор

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08:33 04.07.2018 Источник: РОСБАЛТ

Собор Андрея Первозванного восстановят в Крошнтадте. Работы начнутся с археологических изысканий, заявил заместитель главы администрации Кронштадтского района Петербурга Олег Кадомцев.

По его словам, несколько недель назад строители нашли под землей в парке фрагменты фундамента собора. «В ближайшее время администрация района инициирует историко-археологические изыскания, чтобы определить, какая часть храма сохранилась под землей до наших дней, и установить границы разрушенного в прошлом веке памятника культурного наследия», — сказал Олег Кадомцев. Андреевский собор был построен в 1717—1718 годы.

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