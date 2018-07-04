Большинство АЗС недоливают топливо - ФАР
09:20 04.07.2018 Источник: Газета.Ru
По данным Федерации автовладельцев России (ФАР), три четверти российских заправок недоливают топливо. В результате мошенничества реальная стоимость бензина на некоторых АЗС может составлять 55 руб. за л вместо 44-45 руб.
«За недолив принималось расхождение более одного процента, между оплаченным и фактически полученным топливом. В результате недолив выявлен на 76 процентах АЗС», — говорится в сообщении ФАР.
По данным федерации, в среднем на заправках недоливают около 5% оплаченного бензина, а максимальный обнаруженный недолив составил 19%. Также отмечается, что на большинстве АЗС качество топлива не соответствовало заявленным стандартам.
В ФАР подчеркнули, что недолив топлива является не только обманом потребителя, но и способом недобросовестной конкуренции. «Недобросовестные участники рынка фактически продают топливо по более высокой рыночной цене, которое еще не соответствует требованиям технического регламента», — резюмировали в ФАР. Газета.Ru
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