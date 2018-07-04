РФ и Китай могут создать совместную космическую станцию
11:05 04.07.2018
Роскосмос обсудит с делегацией космической администрации Китая возможность создания совместной орбитальной станции. Встреча с делегацией пройдёт в конце недели в Москве. Участники переговоров обсудят сотрудничество в сфере пилотируемых программ.
«В частности, ожидается, что они предложат на обсуждение возможность создания совместной космической станции», — сообщил источник в ракетно-космической отрасли. По его словам, делегация заинтересована в опыте российских специалистов в длительных космических полётах и строительстве масштабных космических объектов, который пригодится китайцам при создании многомодульной космической станции. news.ru
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