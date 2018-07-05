Белый дом: Путин и Трамп обсудят вопросы по договорам о сокращении вооружений
19:40 05.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин обсудят на саммите в Хельсинки 16 июля возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил в четверг на специальном брифинге по телефону для журналистов, организованном Белым домом, представитель администрации США высокого ранга.
"Президент Трамп придает вопросам контроля над вооружениями и стратегической стабильности большое значение. И эти вопросы, вероятнее всего, будут включены в повестку дня [саммита]. Частью обсуждений станут нарушения Россией ДРСМД <...>. Вероятно, будет затронут и вопрос, продлевать ли нам еще на пять лет ДСНВ", - отметил представитель администрации.
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