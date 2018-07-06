Бразилия впервые за восемь лет приобрела пшеницу у России
10:05 06.07.2018 Источник: Газета.Ru
Бразилия впервые за восемь лет закупила у России партию пшеницы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников.
По данным агентства, три завода на северо-востоке Бразилии купили 25 тонн пшеницы у агрохолдинга «Содружество». Последний раз Россия отгрузила в Бразилию 29 тыс. тонн пшеницы в 2010 году. Ранее Bloomberg сообщил, что Россия впервые стала крупнейшим поставщиком пшеницы во Вьетнам.
Согласно статистике, экспорт российской пшеницы во Вьетнам увеличился в 13 раз за 10 месяцев с июля по апрель, по сравнению с предыдущим сезоном. Так, за указанный период Россия экспортировала 1,7 млн тонн пшеницы, Австралия — 1,1 млн тонн, Канада — 400 тыс. тонн. Газета.Ru
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