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"Алмаз – Антей” на выставке Иннопром-2018 покажет свои партнерские возможности

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11:20 06.07.2018 Источник: НГ-Online

АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" примет участие в международной промышленной выставке ИННОПРОМ–2018 в качестве партнёра с демонстрацией возможностей производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Мероприятие пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля в МВЦ "Екатеринбург–ЭКСПО".

"Концерн продемонстрирует на выставке ИННОПРОМ-2018 свои возможности в качестве надёжного индустриального и финансово устойчивого партнера, внедрившего наиболее успешные методики по продвижению и сбыту продукции. Экспозиция Концерна станет площадкой для обсуждения сотрудничества с участниками рынков B2B и B2G для реализации проектов по разработке и выпуску высокотехнологичной продукции гражданского назначения в рамках совместной деятельности", − заявил заместитель генерального директора по производственно-технологической политике Александр Ведров.

Заместитель генерального директора Концерна подчеркнул, что "Алмаз – Антей" обладает высоким научным потенциалом и наличием собственных производственных мощностей, что позволяет в рамках реализации программы диверсификации применять современные инновационные разработки и технологии для изготовления широкого спектра гражданской продукции, - сообщает пресс-служба концерна "Алмаз – Антей".

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