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Новости

В Польше потерпел катастрофу МиГ-29, пилот погиб

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12:00 06.07.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Польше потерпел катастрофу МиГ-29. Как заявили в Минобороны страны, пилот погиб.

Инцидент произошёл в Варминско-Мазурском воеводстве. Обстоятельства случившегося расследует спецкомиссия. Отмечается, что у погибшего пилота было более 850 часов налёта, в том числе свыше 600 часов на МиГ-29.  Говорит Москва

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