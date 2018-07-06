В Польше потерпел катастрофу МиГ-29, пилот погиб
12:00 06.07.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Польше потерпел катастрофу МиГ-29. Как заявили в Минобороны страны, пилот погиб.
Инцидент произошёл в Варминско-Мазурском воеводстве. Обстоятельства случившегося расследует спецкомиссия. Отмечается, что у погибшего пилота было более 850 часов налёта, в том числе свыше 600 часов на МиГ-29. Говорит Москва
Новости
- 12:05 06.07.2018
- Путин встретился в Кремле с легендами мирового футбола
- 11:32 06.07.2018
- Британские СМИ раскрыли причину спасения Скрипалей
- 11:20 06.07.2018
- Большой десантный корабль "Ослябя" сел на мель близ Владивостока
- 11:20 06.07.2018
- "Алмаз – Антей” на выставке Иннопром-2018 покажет свои партнерские возможности
- 11:05 06.07.2018
- В Нанте вновь произошли беспорядки
- 11:00 06.07.2018
- Тимошенко обвинила Порошенко в попытке сорвать президентские выборы
- 10:32 06.07.2018
- С начала ЧМ-2018 выросли продажи книг Булгакова
- 10:20 06.07.2018
- Во время учений на Украине взорвался миномет, есть жертвы
- 10:05 06.07.2018
- Бразилия впервые за восемь лет приобрела пшеницу у России
- 10:00 06.07.2018
- Потребительскую корзину решили "оздоровить"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать