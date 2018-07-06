Самые счастливые мигранты живут в Финляндии - Spiegel
13:32 06.07.2018 Источник: РОСБАЛТ
Финны занимают первые позиции не только в ооновском "Всемирном докладе о счастье", но и в других международных рейтингах. Почему, объясняет Spiegel.
Суоми находится на вершине списка самых счастливых государств во "Всемирном докладе о счастье". Ее жители, как и их североевропейские соседи, привыкли к первым строчкам в международных рейтингах: согласно многочисленным исследованиям, финны живут в самой стабильной в политическом смысле, самой безопасной стране с лучшим правительством, высоким качеством жизни, чистой природой и почти без коррупции. К тому же, согласно одному из опросов, проведенных Европейской службой по исследованию общественного мнения Eurobarometer, они больше остальных доверяют своим согражданам.
Самые недоверчивые люди, по данным исследования, живут в Греции, на Кипре и в Словакии.
Для самых благополучных стран "характерна убежденность в том, что счастье людей основывается на надежной системе социальной поддержки, на хороших государственных услугах, даже при условии, что за это нужно платить достаточно высокие налоги", - говорит Джефри Сакс, руководитель подразделения ООН по поиску решений стабильного развития, которое выпускает ежегодный доклад о счастье. Росбалт
Новости
- 13:20 06.07.2018
- Китай ввел ответные пошлины на товары из США
- 13:05 06.07.2018
- Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу по всем информканалам - Песков
- 13:00 06.07.2018
- Защита Оюба Титиева обжаловала отказ Верховного суда Чечни перенести процесс в другой регион
- 12:32 06.07.2018
- Минтранс требует, чтобы данные авиапассажиров хранились в РФ
- 12:15 06.07.2018
- Китайские инвесторы познакомились с проектом технологических долин
- 12:05 06.07.2018
- Путин встретился в Кремле с легендами мирового футбола
- 12:00 06.07.2018
- В Польше потерпел катастрофу МиГ-29, пилот погиб
- 11:32 06.07.2018
- Британские СМИ раскрыли причину спасения Скрипалей
- 11:20 06.07.2018
- Большой десантный корабль "Ослябя" сел на мель близ Владивостока
- 11:20 06.07.2018
- "Алмаз – Антей” на выставке Иннопром-2018 покажет свои партнерские возможности
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать