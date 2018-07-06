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Самые счастливые мигранты живут в Финляндии - Spiegel

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13:32 06.07.2018 Источник: РОСБАЛТ

Финны занимают первые позиции не только в ооновском "Всемирном докладе о счастье", но и в других международных рейтингах. Почему, объясняет Spiegel.

Суоми находится на вершине списка самых счастливых государств во "Всемирном докладе о счастье". Ее жители, как и их североевропейские соседи, привыкли к первым строчкам в международных рейтингах: согласно многочисленным исследованиям, финны живут в самой стабильной в политическом смысле, самой безопасной стране с лучшим правительством, высоким качеством жизни, чистой природой и почти без коррупции. К тому же, согласно одному из опросов, проведенных Европейской службой по исследованию общественного мнения Eurobarometer, они больше остальных доверяют своим согражданам.

Самые недоверчивые люди, по данным исследования, живут в Греции, на Кипре и в Словакии.

Для самых благополучных стран "характерна убежденность в том, что счастье людей основывается на надежной системе социальной поддержки, на хороших государственных услугах, даже при условии, что за это нужно платить достаточно высокие налоги", - говорит Джефри Сакс, руководитель подразделения ООН по поиску решений стабильного развития, которое выпускает ежегодный доклад о счастье.  Росбалт

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