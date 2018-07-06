0
0
481
Новости

Путин подписал указ о назначении ряда генералов региональных МВД, СК и ФСИН

Добавить в избранное

14:32 06.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии с должностей двух сотрудников МВД и о назначении ряда генералов на руководящие должности в региональных МВД, СК и ФСИН. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, на должность начальника ГУ МВД РФ по Пермскому краю назначен генерал-майор полиции Михаил Давыдов. Начальником ГУ ФСИН по Ростовской области - генерал-майор внутренней службы Муслим Даххаев.

Тем же указом были назначены начальники УМВД РФ по Ярославской области - Андрей Липилин - и Камчатскому краю - Михаил Киселев. Президент присвоил Липилину звание генерал- майора полиции.

Согласно документу, на пятилетний срок были назначены прокуроры Нижегородской области, Удмурдской Республики, Пермского края, а также Западно-Сибирский транспортный прокурор. Руководители ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Андрей Потапов и СУ СК РФ по Пермскому краю Сергей Сарапульцев также назначены на должности сроком 5 лет.

Всего президент назначил 12 руководителей и освободил от должности двух сотрудников МВД.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

15:32 06.07.2018
Ученые США достали метеорит со дна океана
0
83
15:12 06.07.2018
Не прекращается отток капитала с российских рынков - обзор
0
251
15:00 06.07.2018
Экс-премьер Пакистана Наваз Шариф приговорен к 10 годам тюрьмы
0
300
14:12 06.07.2018
Греф не ожидает новых мировых экономических кризисов в ближайшее время
0
360
14:00 06.07.2018
В резиденции Католикоса всех армян произошла драка между его сторонниками и противниками
0
475
13:32 06.07.2018
Самые счастливые мигранты живут в Финляндии - Spiegel
0
580
13:20 06.07.2018
Китай ввел ответные пошлины на товары из США
0
758
13:05 06.07.2018
Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу по всем информканалам - Песков
0
619
13:00 06.07.2018
Защита Оюба Титиева обжаловала отказ Верховного суда Чечни перенести процесс в другой регион
0
437
12:32 06.07.2018
Минтранс требует, чтобы данные авиапассажиров хранились в РФ
0
582

Возврат к списку