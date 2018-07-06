Путин подписал указ о назначении ряда генералов региональных МВД, СК и ФСИН
14:32 06.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии с должностей двух сотрудников МВД и о назначении ряда генералов на руководящие должности в региональных МВД, СК и ФСИН. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, на должность начальника ГУ МВД РФ по Пермскому краю назначен генерал-майор полиции Михаил Давыдов. Начальником ГУ ФСИН по Ростовской области - генерал-майор внутренней службы Муслим Даххаев.
Тем же указом были назначены начальники УМВД РФ по Ярославской области - Андрей Липилин - и Камчатскому краю - Михаил Киселев. Президент присвоил Липилину звание генерал- майора полиции.
Согласно документу, на пятилетний срок были назначены прокуроры Нижегородской области, Удмурдской Республики, Пермского края, а также Западно-Сибирский транспортный прокурор. Руководители ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Андрей Потапов и СУ СК РФ по Пермскому краю Сергей Сарапульцев также назначены на должности сроком 5 лет.
Всего президент назначил 12 руководителей и освободил от должности двух сотрудников МВД.
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