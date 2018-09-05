Глава МИД Сирии: Мы находимся в четверти часа от победы над террористами

12:15 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дамаск находится в шаге от полной победы над террористами. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в интервью телеканалу "Россия-24".

"Что касается военной ситуации, то могу назвать ситуацию на земле отличной. Большинство территорий Сирии освобождено от террористов. Можно сказать, что мы сейчас находимся в четверти часа от победы", - подчеркнул он.

Идлиб - единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться и добровольно сложить оружие.