В Москве сегодня будет тепло, но дождливо

07:35 Регион: Москва, Россия Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Переменная облачность, небольшие дожди и до 25 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, 4 сентября. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«Предстоящим днем при переменной облачности с небольшими кратковременными дождями лишь по области воздух в послеобеденные часы в столице прогреется до 23-25 градусов тепла и до плюс 25 градусов в Подмосковье. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление останется повышенным - 754 мм ртутного столба», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что повышенное атмосферное давление не лучшим образом отразится на самочувствии людей с заболеваниями сердца и сосудов, перенесших инфаркт или инсульт. У таких людей могут возникнуть приступы стенокардии, головные боли и боли в области сердца. При этом наступившие теплые дни рекомендуется провести с пользой - чаще бывать на свежем воздухе, выполнять посильные физические упражнения. Также нужно поддерживать организм витаминами. Людям пожилого возраста следует принимать лекарства, нормализующие давление, постараться дать организму максимальный отдых.