Два пассажирских поезда столкнулись в ЮАР, минимум 100 человек пострадали

13:57 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 100 человек получили травмы в результате столкновения во вторник двух пассажирских поездов в ЮАР. Об этом сообщила южноафриканская газета "Ситизен".

По ее информации, инцидент произошел в районе железнодорожной станции Селби на юге Йоханнесбурга. После столкновения оба поезда остались на путях.

Жертв в результате аварии нет. Пострадавшие госпитализированы.