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Порошенко сообщил о санкциях против России из-за ситуации в Азовском море

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14:35 04.09.2018 Регион: СНГ Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Петр Порошенко поднимет тему санкций в связи с ситуацией в Азовском море на заседании Генассамблеи ООН. Об этом во вторник сообщила представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко.

"Сейчас будут готовиться санкции в отношении вмешательства и задержки Россией наших кораблей в Азовском море, международные санкции будут готовиться. Президент полетит на заседание ООН и об этом будет говорить", - приводит ее слова агентство "УНН".

В конце августа постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Украина подготовит "неприятные сюрпризы" для России на Генассамблее ООН, которая пройдет с 24 по 27 сентября. По его словам, инициативы будут касаться Крыма и Донбасса. Киев также готовит новую резолюцию по Крыму, сообщил тогда постпред, уточнив, что в нее будут включены новые вопросы, в частности, "относительно политзаключенных как в Крыму, так и в России".

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Украина инициирует вопрос о признании Азовского моря территориальным и проведении в акватории границы с Россией. Кроме того, Климкин заявил о необходимости увеличения военного присутствия украинской стороны на побережье Азовского моря.

Ситуация в Азовском море обострилась недавно, когда Украина возмутилась осмотром российской стороной своих судов. В дальнейшем руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что осмотры украинских судов российскими военными кораблями в Азовском море и в районе Керченского пролива мешают международной навигации, а также рассматривают эти действия как часть кампании против Киева. В ответ посольство РФ в США призвало американские власти "прекратить вступаться за бесчинствующих на Азовском море подопечных" и начать предметный диалог по проблеме российских граждан в американских тюрьмах.

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