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Портал: Атомная подлодка ВМС США с "Томагавками" вошла в Средиземное море

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07:10 05.09.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Атомная подлодка ВМС США USS Newport News, оснащенная крылатыми ракетами "Томагавк", вошла в Средиземное море. Об этом сообщил во вторник вашингтонский интернет-портал Strategic Sentinel, который занимается анализом вопросов внешней политики и национальной безопасности.

"Было замечено, как многоцелевая подводная лодка USS Newport News вчера вошла в Средиземное море", - отметил интернет-портал.

В свою очередь на странице мониторинговой службы Navy Vessels, которая следит за перемещениями американских военных кораблей и подлодок во вторник было указано, что Newport News 3 сентября покинула Гибралтар и направилась на восток в сторону Средиземного моря.

Американские власти не сообщали о каких-либо операциях с участием Newport News в этом регионе.

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