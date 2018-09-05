У южной части Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4

07:22 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано в среду у берегов южной части Курильской гряды в 55 км к востоку от японского города Немуро на острове Хоккайдо. Об этом сообщает Европейско- Средиземноморский сейсмологический центр.

Очаг располагается на глубине 60 километров. Данных о разрушениях и жертвах не поступало.

Как уточнила ТАСС оперативный дежурный сейсмической станции "Южно-Сахалинск" Наталья Богинская, землетрясение ощущалось с силой в три балла в Южно-Курильске, в поселке Лагунное и поселке Горячий Пляж, и силой в два балла - в поселке Малокурильское. На Итурупе землетрясение не ощущалось.