Разрыв Украиной договора о дружбе с Россией принесет только убытки, считают в ВР
09:04 05.09.2018 Регион: СНГ Источник: Газета.Ru
Депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович раскритиковал предложение президента страны Петра Порошенко о разрыве договора дружбы с Россией. Свое мнение политик выразил в эфире телеканала «112 Украина», передает "Газета.ру".
«Снять договор с Россией сегодня — это значит потерять с каждого украинца еще 500 гривен и поднять цены», — сказал Рабинович. Он отметил, что разрыв этого договора принесет Украине только убытки, так как Россия остается крупнейшим торговым партнером страны.
Депутат также подверг критике предложение прекратить железнодорожное сообщение с Россией: «Закрыть железнодорожное [сообщение]? Конечно, закройте! Сюда ездят 18 тыс. из России, 230 тыс. уезжают туда. Давайте сделаем еще хуже украинцам».
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