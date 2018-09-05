Разрыв Украиной договора о дружбе с Россией принесет только убытки, считают в ВР

09:04 Регион: СНГ Источник: Газета.Ru

Депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович раскритиковал предложение президента страны Петра Порошенко о разрыве договора дружбы с Россией. Свое мнение политик выразил в эфире телеканала «112 Украина», передает "Газета.ру".

«Снять договор с Россией сегодня — это значит потерять с каждого украинца еще 500 гривен и поднять цены», — сказал Рабинович. Он отметил, что разрыв этого договора принесет Украине только убытки, так как Россия остается крупнейшим торговым партнером страны.

Депутат также подверг критике предложение прекратить железнодорожное сообщение с Россией: «Закрыть железнодорожное [сообщение]? Конечно, закройте! Сюда ездят 18 тыс. из России, 230 тыс. уезжают туда. Давайте сделаем еще хуже украинцам».