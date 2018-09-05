Генпрокуратура России рассчитывает получить из Британии материалы по "делу Скрипалей"
15:05 05.09.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генпрокуратура России рассчитывает получить из Великобритании материалы расследования об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, а также о возможной причастности к этому неких россиян. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.
"В рамках международно-правового сотрудничества Генеральная прокуратура дважды обращалась к британской стороне с ходатайством об оказании правовой помощи по расследуемому в России уголовному делу о покушении на убийство Юлии Скрипаль", - напомнил он.
"Ни на один запрос мы так и не получили ответа. Тем не менее, мы продолжаем настаивать на сотрудничестве с британскими правоохранителями по этому делу и рассчитываем все же получить материалы с доказательной базой, которой, со слов наших зарубежных коллег, они располагают, в том числе о возможной причастности к покушению на жизнь Скрипалей неких российских граждан", - сообщил Куренной.
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