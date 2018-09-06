Третий межкорейский саммит пройдет в конце сентября
07:35 06.09.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Третий межкорейский саммит пройдет с 18 по 20 сентября в столице КНДР. Об этом заявил в четверг на брифинге в Сеуле Чон Ый Ён, специальный посланник президента Республики Корея Мун Чжэ Ина по итогам однодневного визита в Пхеньян.
"Стороны договорились провести трехдневный саммит в Пхеньяне с 18 по 20 сентября <...> Стороны также договорились открыть межкорейский офис связи в городе Кэсон до проведения саммита", - подчеркнул он. Спецпосланник добавил, что на следующей неделе Южная Корея и КНДР проведут переговоры на высоком уровне по подготовке к саммиту. "Стороны согласились обсудить вопросы реализации Пханмунджомской декларации, практические пути установления прочного мира и процветания Корейского полуострова, а также его денуклеаризацию", - подчеркнул Чон Ый Ён.
Он также сообщил, что лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил приверженность полной денуклеаризации и обещал сотрудничать с США в этом направлении. "Председатель Ким Чен Ын выразил готовность тесно сотрудничать не только с Южной Кореей, но и с США в этом направлении", - заявил Чон Ый Ён.
Он в среду посетил Пхеньян, где встретился с Ким Чен Ыном и передал ему письмо от южнокорейского лидера.
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