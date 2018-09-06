0
0
146
Новости

Третий межкорейский саммит пройдет в конце сентября

Добавить в избранное

07:35 06.09.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Третий межкорейский саммит пройдет с 18 по 20 сентября в столице КНДР. Об этом заявил в четверг на брифинге в Сеуле Чон Ый Ён, специальный посланник президента Республики Корея Мун Чжэ Ина по итогам однодневного визита в Пхеньян.

"Стороны договорились провести трехдневный саммит в Пхеньяне с 18 по 20 сентября <...> Стороны также договорились открыть межкорейский офис связи в городе Кэсон до проведения саммита", - подчеркнул он. Спецпосланник добавил, что на следующей неделе Южная Корея и КНДР проведут переговоры на высоком уровне по подготовке к саммиту. "Стороны согласились обсудить вопросы реализации Пханмунджомской декларации, практические пути установления прочного мира и процветания Корейского полуострова, а также его денуклеаризацию", - подчеркнул Чон Ый Ён.

Он также сообщил, что лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил приверженность полной денуклеаризации и обещал сотрудничать с США в этом направлении. "Председатель Ким Чен Ын выразил готовность тесно сотрудничать не только с Южной Кореей, но и с США в этом направлении", - заявил Чон Ый Ён.

Он в среду посетил Пхеньян, где встретился с Ким Чен Ыном и передал ему письмо от южнокорейского лидера.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:07 06.09.2018
Трамп потребовал от NYT назвать имя автора статьи об оппозиции в Белом доме
0
82
08:45 06.09.2018
В Госдуме предложили ввести накопительную ипотеку
0
127
08:24 06.09.2018
Мощное землетрясение на Хоккайдо: более сотни пострадавших, десятки пропали без вести
0
153
08:00 06.09.2018
Москвичей сегодня ожидает хорошая погода и возмущенный геомагнитный фон
0
171
07:15 06.09.2018
Источник: Дырку в "Союзе МС-09" просверлили, когда он был уже собран
0
297
07:00 06.09.2018
СМИ: Путин посетит военные учения "Восток-2018"
0
245
21:45 05.09.2018
Трамп сказал, что не отдавал приказ уничтожить Асада
0
591
20:28 05.09.2018
МИД РФ: Британии безразлично, к каким выводам пришли эксперты ОЗХО
0
679
19:28 05.09.2018
Посол Бристоу отказался предоставить России отпечатки пальцев обвиняемых по делу Скрипаля
0
738
17:40 05.09.2018
Сто пассажиров рейса Дубай - Нью-Йорк почувствовали себя плохо. Лайнер в карантине
0
802

Возврат к списку