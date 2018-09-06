Мощное землетрясение на Хоккайдо: более сотни пострадавших, десятки пропали без вести

08:24 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мощное землетрясение магнитудой 6,7 произошло в ночь со среды на четверг в самой северной японской префектуре Хоккайдо. Удар стихии унес жизни по крайней мере двух человек, еще более сотни пострадали, десятки числятся пропавшими без вести.

Землетрясение, эпицентр которого находился на юго- западе острова Хоккайдо, а очаг залегал на глубине 37 км, привело к разрушениям и оползням в горных районах, оставило без света почти 3 млн домов - в административном центре префектуры, городе Саппоро до сих пор отмечаются масштабные перебои с энергоснабжением, не работают светофоры.

Как сообщил ТАСС генеральный консул РФ в Саппоро Аркадий Фабричников, информации о пострадавших в результате удара стихии россиянах не поступало.

Землетрясение вызвало перебои в работе основного источника энергии, который питает систему охлаждения бассейнов с использованным ядерным топливом на остановленной АЭС "Томари". В настоящее время подача электроэнергии на станцию полностью восстановлена. Утечек радиации не зафиксировано, изменений в радиационном фоне вблизи других атомных объектов в регионе также не произошло.

В то же время из-за отключения электроэнергии произошел сбой в работе ТЭС "Томода-Ацуси". По словам министра экономики, торговли и промышленности страны Хиросигэ Сэко, на восстановление стабильной работы станции может уйти около недели.

Землетрясение вызвало перебои в железнодорожном и авиационном сообщении - движение приостановлено на многих линиях метро и железных дорог, а главный аэропорт региона - Син-Титосэ - закрыт, все внутренние и международные рейсы на четверг были отменены.

В настоящее время местные спасатели, пожарные и бойцы Сил самообороны страны занимаются ликвидацией последствий удара стихии. По словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, количество людей, занятых в спасательных работах, будет доведено до 25 тыс.

Абэ в настоящее время не планирует менять сроки своей поездки в Россию, которая запланирована на 10 сентября. Премьер Японии должен принять участие в работе Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. В то же время губернатор префектуры Хоккайдо Харуми Такахаси отменила запланированную на 6-8 сентября поездку на Сахалин.

Общественное телевидение NHK с момента землетрясения, которое произошло в 03:12 по местному времени (21:12 мск в среду), прервало сетку вещания и в режиме реального времени информирует население о ситуации. Репортеры телеканала делают прямые включения из различных городов префектуры Хоккайдо, рассказывая о последствиях землетрясения.