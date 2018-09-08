В США готовят свой ответ на создание в России гиперзвукового "Кинжала"
10:00 08.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В США показали концепт перехватчика гиперзвукового оружия Glide Breaker ("Скользящий перехват"), разработанный агентством перспективных исследований и разработок Министерства обороны США (DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency) в ответ на создание в России гиперзвуковых ракет "Кинжал". Как сообщил в пятницу информационный портал The Drive, разработка была представлена во время выставки, приуроченной к юбилею агентства.
"Цель программы Glide Breaker заключается в лишении противника гарантий успеха и внесении неопределенности в случае применения им гиперзвукового оружия", - приводит портал текст доклада DARPA. Задумка представляет собой небольшой летательный аппарат, не обладающий боезарядом, а сбивающий цель прямым попаданием. Как отмечается, разработка "похожа на попытку пулей сбить другую пулю".
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