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Новости

США постоянно просят Иран вступить в переговоры - Роухани

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10:30 08.09.2018 Источник: Газета.Ru

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Соединенные Штаты постоянно посылают Ирану сообщения с просьбой начать переговоры. Слова иранского лидера передает Reuters. Он отметил, что представители США посылают подобные сообщения «каждый день».

«С одной стороны, они [США] пытаются давить на народ Ирана, с другой — каждый день посылают нам сообщения разными способами с предложением начать переговоры», — сказал Роухани.

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