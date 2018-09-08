США постоянно просят Иран вступить в переговоры - Роухани

10:30 Источник: Газета.Ru

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Соединенные Штаты постоянно посылают Ирану сообщения с просьбой начать переговоры. Слова иранского лидера передает Reuters. Он отметил, что представители США посылают подобные сообщения «каждый день».

«С одной стороны, они [США] пытаются давить на народ Ирана, с другой — каждый день посылают нам сообщения разными способами с предложением начать переговоры», — сказал Роухани.