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Новости

Представители Ирана, Турции и России обсудили вопрос замены доллара в торговых операциях

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09:19 09.09.2018 Источник: Газета.Ru

Глава ЦБ Ирана Абдолнасер Хеммати заявил, что в ходе встречи с представителями России и Турции обсудил возможность торговли с использованием местных валют в качестве замены доллара, передает Tehran Times.

Отмечается, что в ходе встречи, в которой также принял участие глава иранского министерства нефти Бижан Зангане, обсуждались такие вопросы как обмен национальными валютами с целью исключения доллара с целью сокращения его влияния «на торговлю и экономику трех стран», а также развитие торговых и экономических отношений.

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