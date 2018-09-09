Представители Ирана, Турции и России обсудили вопрос замены доллара в торговых операциях

09:19 Источник: Газета.Ru

Глава ЦБ Ирана Абдолнасер Хеммати заявил, что в ходе встречи с представителями России и Турции обсудил возможность торговли с использованием местных валют в качестве замены доллара, передает Tehran Times.

Отмечается, что в ходе встречи, в которой также принял участие глава иранского министерства нефти Бижан Зангане, обсуждались такие вопросы как обмен национальными валютами с целью исключения доллара с целью сокращения его влияния «на торговлю и экономику трех стран», а также развитие торговых и экономических отношений.