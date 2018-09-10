Матвиенко: Надеюсь, визит Ким Чен Ына состоится до конца года
07:26 10.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер КНДР Ким Чен Ын готов приехать в Россию в ближайшее время - в зависимости от графика президента РФ. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, выразив надежду, что визит состоится до конца года.
"Он [Ким Чен Ын] намерен откликнуться на предложение президента РФ и в ближайшее время, не откладывая, в зависимости от графика Владимира Владимировича [Путина] он готов приехать в Россию с визитом. Я надеюсь, что в ближайшее время, до конца года такой визит состоится", - сказала она журналистам на борту самолета, покидая Пхеньян.
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