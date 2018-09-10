Биржевой курс доллара превысил 70 рублей
11:00 10.09.2018 Источник: RNS
Биржевой курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с марта 2016 года превысил 70 рублей, свидетельствуют биржевые данные.
Максимальное значение для пары USD/RUB в ходе торгов составило 70,16 руб. за доллар. Максимальное значение для пары EUR/RUB в ходе торгов составило 80,88 руб. RNS
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