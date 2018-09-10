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Биржевой курс доллара превысил 70 рублей

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11:00 10.09.2018 Источник: RNS

Биржевой курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с марта 2016 года превысил 70 рублей, свидетельствуют биржевые данные.

Максимальное значение для пары USD/RUB в ходе торгов составило 70,16 руб. за доллар. Максимальное значение для пары EUR/RUB в ходе торгов составило 80,88 руб.  RNS

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