Синод РПЦЗ выразил возмущение действиями Константинопольского патриархата на Украине

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Архиерейский Синод Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) осудил решение Константинопольского патриархата назначить двух своих иерархов - архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада) - "экзархами" в Киеве."Выражаем свое глубокое возмущение вопиющим нарушением священных канонов Константинопольской православной церковью, - говорится в заявлении архиереев РПЦЗ, обнародованном на официальном сайте церкви. - Решение священноначалия последней о направлении своих "экзархов" на каноническую территорию Украинской православной церкви без согласования оного вопроса со святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом и блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием является весьма грубым и беспрецедентным вторжением одной церкви на чужую каноническую территорию, имеющую свою собственную поместную церковь, которая одна и отвечает за православную паству в этой стране".По словам архиереев, такой шаг "патриарха Варфоломея и его собратьев-архипастырей угрожает единству святого православия". "Мы призываем клир и паству Русской зарубежной и других православных церквей к усугублению святых и горячих молитв о мире на Украине, а также и к безоговорочному противостоянию тому злу, которое окружает наших гонимых братьев и сестер, чад Украинской православной церкви", - указывается в заявлении.