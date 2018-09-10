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Синод РПЦЗ выразил возмущение действиями Константинопольского патриархата на Украине

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16:00 10.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Архиерейский Синод Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) осудил решение Константинопольского патриархата назначить двух своих иерархов - архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада) - "экзархами" в Киеве.

"Выражаем свое глубокое возмущение вопиющим нарушением священных канонов Константинопольской православной церковью, - говорится в заявлении архиереев РПЦЗ, обнародованном на официальном сайте церкви. - Решение священноначалия последней о направлении своих "экзархов" на каноническую территорию Украинской православной церкви без согласования оного вопроса со святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом и блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием является весьма грубым и беспрецедентным вторжением одной церкви на чужую каноническую территорию, имеющую свою собственную поместную церковь, которая одна и отвечает за православную паству в этой стране".

По словам архиереев, такой шаг "патриарха Варфоломея и его собратьев-архипастырей угрожает единству святого православия". "Мы призываем клир и паству Русской зарубежной и других православных церквей к усугублению святых и горячих молитв о мире на Украине, а также и к безоговорочному противостоянию тому злу, которое окружает наших гонимых братьев и сестер, чад Украинской православной церкви", - указывается в заявлении.

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