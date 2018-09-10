Вашингтон уведомил Палестину о закрытии ее диппредставительства
20:40 10.09.2018 Источник: РОСБАЛТ
Генсек Организации освобождения Палестины (ООП) Саиб Эрекат сообщил, что из Вашингтона выселяют палестинское диппредставительство. По его словам, представители американских властей передали Палестине соответствующее уведомление.
Как передает телеканал N-TV (ФРГ), генсек заявил, что Белый дом «коллективно наказывает» палестинский народ и ситуация развивается в опасном направлении.
США ранее перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, что вызвало гнев у палестинцев. Росбалт
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